Жеребкування WTA Finals 2025: відомі групи одиночного та парного розрядів
Турнір відбудеться 1–8 листопада в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
28 жовтня відбулася жеребкування Підсумкового турніру WTA в одиночному та парному розрядах. Змагання пройдуть з 1 по 8 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Одиночний розряд
Група Штеффі Граф:
Арина Соболенко (Білорусь)
Кори Гауфф (США)
Джессіка Пегула (США)
Жасмін Паоліні (Італія)
Група Серени Вільямс:
Іга Швьонтек (Польща)
Аманда Анісімова (США)
Єлена Рибакіна (Казахстан)
Медісон Кіз (США)
Парний розряд
Група Мартіни Навратілової:
Сара Еррані/Жасмін Паоліні
Вероніка Кудерметова/Елісе Мертенс
Се Шувей/Єлена Остапенко
Айша Мухаммад/Демі Схурс
Група Лізель Губер:
Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд
Габріела Дабровскі/Ерін Рутліфф
Мирра Андрєєва/Діана Шнайдер
Тімея Бабош/Луїза Стефані
Нагадаємо, раніше Світоліна отримала нагороду «Billie Jean King Cup Finals Heart Award».