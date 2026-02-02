Визначилися півфіналісти Кубка України – один матч не відбувся через неприїзд команди
За титул продовжують боротьбу Локомотив 1945, Збірна України U20, Житичі-Полісся та Епіцентр-Подоляни
20 хвилин тому
Завершилися матчі чвертьфінального етапу Кубка України з волейболу серед чоловічих команд.
До Фіналу чотирьох пробилися суперлігові Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни, Епіцентр-Подоляни, Житичі-Полісся та вищоліговий Локомотив 1945. Відзначимо, що матч харків’ян з Решетилівкою не відбувся через відмову полтавчан приїздити на гру до Харкова.
Кубок України. 1/4 фіналу
Решетилівка – Локомотив 1945 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Збірна України U18 3:0 (25:16, 25:11, 25:12)
Епіцентр-Подоляни – Метеор-Інваспорт 3:0 (25:18, 25:13, 25:12)
Житичі-Полісся – Поліція охорони 3:1 (25:19, 26:24, 23:25, 25:22)
Півфінальні пари:
Житичі-Полісся – Збірна України - Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни – Локомотив 1945
