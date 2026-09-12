Болгарія — Україна: відео найкращих моментів матчу Євро-2026
Вашй увазі найцікавіші моменти протистояння
Збірна України з волейболу здобула перемогу над Болгарією в матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026.
Зстріч групи B завершилася з рахунком 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21) на користь української команди.
Відеоогляд матчу:
Україна — Північна Македонія: відеоогляд матчу Євро-2026 з волейболу.
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