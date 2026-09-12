Україна обіграла Болгарію та здобула третю перемогу поспіль на Євро-2026
Синьо-жовті достроково вийшли у плей-оф континентальної першості
Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу на груповому етапі чемпіонату Європи-2026. У матчі 3-го туру українці у чотирьох сетах здолали національну команду Болгарії.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Олег Плотницький, який набрав 23 очки.
Волейбол. Чемпіонат Європи-2026. Груповий етап. 3-й тур
Болгарія — Україна 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)
У перших двох турах українська команда обіграла Ізраїль та Північну Македонію.
Наступний поєдинок підопічні Рауля Лосано проведуть 14 вересня проти збірної Португалії.
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