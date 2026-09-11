Тупчій — про перемогу над Північною Македонією: «Ми задоволені»
Волейболіст оцінив другу поспіль звитягу синьо-жовтих
Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій оцінив перемогу над Північною Македонією (3:0) у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026.
Українці виграли перші два сети з однаковим рахунком 25:22, а у третій партії розгромили суперника — 25:10. Слова наводить Суспільне Спорт.
Ми задоволені, перемогли 3:0. В принципі, сьогодні було простіше, просто самі в першій та другій партіях щось собі вигадували. Ведемо 5, 6, 7 очок — і потім починаємо... Це наш стиль, як я розумію. Хто давно за нами стежить, знає, що це нормально. Ми завжди так: ведемо-ведемо, а потім самі собі створюємо проблеми.
Наступний поєдинок на турнірі збірна України проведе в суботу, 12 вересня, проти Болгарії.
Чоловіча збірна України з волейболу розпочала Євро-2026 з перемоги над Ізраїлем.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.