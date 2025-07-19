Олег Шумейко

Догравальник збірної України Дмитро Янчук оцінив в інтерв’ю Суспільне Спорт поразку від сербів у Лізі націй:

Сумно, дуже сумно. Хотілося дуже виграти, ми старалися. Можливо, комусь не вдавалося, але грали на максимум. Гадаю, сил не вистачило. Ми добре налаштовувалися на матч, добре розібрали сербів, десь нам непощастило. Але все ж підсіли фізично, а потім – морально. Серби зіграли свою гру, а ми – ні. Я сходив учора на масаж. В цілому, більш-менш (почувався). Але під кінцівку третьої партії відчув дискомфорт у плечі.

Я б не сказав, що були великі проблеми на подачі сербів. Вони у цьому матчі дуже добре поставили блок, дуже багато результативних блоків. Ми теж намагалися подавати силову подачу, але як вчора не виходило.

Про гру з Канадою:

По-перше, нам треба відпочити, бо багато мікротравм з'явилося. Відпочити морально, підготуватися, вийти і викластися на максимум. Бо ми хочемо вийти у плей-оф, тому нам потрібна ця перемога.

Наступний матч синьо-жовті проведуть 20 липня проти Канади. Початок зустрічі о 14:00.