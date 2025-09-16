Олег Шумейко

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про першу перемогу на чемпіонаті світу-2025 та поділився думками про гру з Італією.

Про емоції після першої перемоги на ЧС-2025

Все вдавалося: блок, захист, подача. Звісно, Алжир не така сильна команда, як Бельгія, але нам потрібно було реабілітуватися, повірити в свої сили. У нас статистика не найкраща: з п'яти ігор у нас лише одна перемога, тож для нас це було важливо. Особливо перед матчем проти Італії.

(Проти Алжиру) набагато краще: було страхування у блоку, гра в захисті. Звичайно, нападники збірної Алжиру не такі сильні, але сам факт, що ми багато м'ячів дістали у захисті і підстрахували — має значення.

Про звання найрезультативнішого гравця матчу проти Алжиру

Якщо чесно, краще б я себе показав проти збірної Бельгії, аніж проти Алжиру. Думаю, для всіх це було б краще, але маємо те, що маємо. Радий, що стільки набрав, але радіти рано – треба готуватися далі.

Про стан у порівнянні з тим, що був у Лізі націй-2025

Готовий до всього. Топстатус гравця збірної після Ліги націй? Не знаю, про це не думав, намагаюся налаштовуватися на гру максимально. Нам завжди скидають відео та інфографіку, щоб розбирати суперника – готуюся до матчів.

Про шанси України на вихід з групи ЧС

Якщо все буде добре, то нам треба перемагати Італію та проходимо далі. У нас іншого шансу немає: або пан, або пропав. Як треба грати проти Італії? Все потрібно очікувати від них, це топкоманда, чемпіон світу. Важко сказати, що можна чи не можна очікувати. Треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Треба знайти нашу гру.

Відзначимо, що матч Італія – Україна відбудеться 18 вересня. Початок – о 16:30 за київським часом.