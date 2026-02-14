Буковинка та Балта розіграють Кубок України
Найкращі команди першості розіграють ще один титул
27 хвилин тому
Фото: Балта
У Кубку України з волейболу серед жіночих команд завершилися матчі півфінальної стадії.
У першому матчі Буковинка без проблем розібралася з вищоліговою Медеєю, а згодом господарки Фіналу чотирьох Балта розібралися з Добродієм.
Відзначимо, що минулого року Балта та Буковинка також зустрічалися у фіналі Кубка України, де представниці Одещини здобули сенсаційну перемогу та перший трофей в історії команди.
Кубок України
Півфінали
Буковинка – Медея 3:0 (25:16, 25:14, 25:8)
Балта – Добродій 3:0 (25:22, 25:9, 25:19)
