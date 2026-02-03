Визначені всі учасники плей-оф чемпіонату України. Фаворити Суперліги зазнали неочікуваної поразки
Добродій у гостях зарубився з Буковинкою
32 хвилини тому
Завершилися матчі 8 туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.
Визначилися півфіналісти плей-оф Суперліги – у наступному етапі зійдуться Буковинка, Балта, Полісся та Добродій. Житомирянки вдома здобули 2 перемоги над Галичанкою та відчепили тернополянок від плей-оф. У Чернівцях Добродій двічі дістався до тай-брейку у протистоянні з Буковинкою та зумів завдати чемпіонкам України другої поразки у Суперлізі.
Чемпіонат України. 8-й тур
Полісся – Галичанка 3:0 (25:14, 25:21, 25:17)
Буковинка – Добродій 3:2 (25:15, 25:21, 26:28, 22:25, 15:13)
Полісся – Галичанка 3:0 (25:21, 25:12, 25:13)
Буковинка – Добродій 2:3 (24:26, 25:19, 19:25, 22:25, 10:15)
