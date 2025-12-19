Олег Шумейко

Барком-Кажани 20 грудня проведуть матч 13 туру чемпіонату Польщі з волейболу. В останньому матчі у 2025 році український колектив зустрінеться зі Шлепськом у Сувалках.

Трансляція зустрічі Шлепськ – Барком-Кажани відбудеться на платформі Київстар ТБ за наступним посиланням. Початок – о 13:30 за київським часом.

Відзначимо, що «кажани» у турнірній таблиці ПлюсЛіги йдуть 10 з 3 перемогами у 12 матчах (10 очок). Шлепськ йде передостаннім – 2 перемоги у 12 іграх (8 залікових пунктів).

Нагадаємо, що Барком-Кажани напередодні зазнали четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Польщі.