Чемпіонат світу. Україна – Алжир. Відеотрансляція
16 вересня «синьо-жовті» проведуть другий матч турніру на Філіппінах
близько 2 годин тому
Фото: Volleyball World
16 вересня збірна України з волейболу у другому турі чемпіонату світу-2025 зіграє з Алжиром.
Трансляцію зустрічі Україна – Алжир дивіться на Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 09:00 за київським часом.
Відзначимо, що українці на старті розгромно програли Бельгії, а Алжир «всуху» поступився Італії.
