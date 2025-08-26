Чемпіонат світу. Україна – Камерун. Відеотранляція
Українки проведуть заключний матч на турнірі у Таїланді
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
27 серпня збірна України проведе заключний матч на чемпіонаті світу-2025 з волейболу. У третьому турі групи H українки зустрінуться з національною командою Камеруну.
Трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 16:30 за київським часом.
Відзначим, що «синьо-жовті» втратили шанси на прохід до плей-оф після поразок від Сербії та Японії.