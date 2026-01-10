Чемпіонат України. Збірна України U20 – Поділля, Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни. Відеотрансляція на XSPORT+
Матчі чоловічої Суперліги розпочнуться о 15:00 та 18:00
близько 1 години тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
10 січня розпочнеться 5 тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Першими на майданчику з’являться Збірна України U20 - Епіцентр Подоляни та Поділля. Гра запланована на 15:00 за київським часом. А слідом за ними матч проведуть Епіцентр-Подоляни та Житичі-Полісся. Початок зустрічі має розпочатися о 18:00. Обидві гри дивіться на телеканалі XSPORT+.
Нагадаємо, що Барком-Кажани відібрали очки у команди топ-4 чемпіонату Польщі.
