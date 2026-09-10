Чоловіча збірна України з волейболу розпочала Євро-2026 з перемоги над Ізраїлем
Найрезультативнішим у синьо-жовтих став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок
Чоловіча збірна України з волейболу з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи-2026.
Підопічні Рауля Лосано у чотирьох сетах здолали національну команду Ізраїлю.
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок.
Волейбол. Чемпіонат Європи-2026
Ізраїль — Україна 1-3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)
Наступний поєдинок збірна України проведе 11 вересня проти Північної Македонії.
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