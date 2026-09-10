40 тисяч гривень за дитячий костюм! Яна Суркіс показала люксовий образ півторарічного сина
Крістіан Біловар та Яна завітали на день народження сина Дениса Попова
Донька президента Динамо Ігоря Суркіса Яна в Instagram показала нові світлини півторарічного сина Олександра. На дитині був комплект від італійського бренду Gucci вартістю близько 900 доларів (орієнтовно 40 тисяч гривень).
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Кадри зробили на святкуванні дня народження сина іншого захисника київського клубу — Дениса Попова. Захід Яна Суркіс відвідала разом із чоловіком, футболістом Динамо Крістіаном Біловаром.
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