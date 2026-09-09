Волейболіст збірної України з волейболу Олег Плотницький оцінив фізичну готовність національної команди напередодні старту на чемпіонаті Європи.

Перший поєдинок на турнірі українська збірна проведе у четвер, 10 вересня, проти Ізраїлю. Слова наводить Суспільне Спорт.

Спортивний голод є завжди, бо якщо його не буде – можна завершувати кар’єру. Фізично я готовий. Але попереду трохи нестандартний формат. Нечасто граємо п’ять матчів за шість днів, і всі вони головні.

Прохідних ігор немає, навіть подумати неможна про це. Тому важливо не розтягувати матчі, не влаштовувати «свято волейболу» з п’яти партій.

Якщо є можливість вигравати 25:15 – треба забирати й не збавляти агресію. А так почуваюся нормально, навіть уже готовий до наступного клубного сезону, аби лише було здоров’я.