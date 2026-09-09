«Прохідних ігор немає»: Плотницький поділився очікуваннями від чемпіонату Європи з волейболу
Гравець національної команди оцінив календар ЧЄ
Волейболіст збірної України з волейболу Олег Плотницький оцінив фізичну готовність національної команди напередодні старту на чемпіонаті Європи.
Перший поєдинок на турнірі українська збірна проведе у четвер, 10 вересня, проти Ізраїлю. Слова наводить Суспільне Спорт.
Спортивний голод є завжди, бо якщо його не буде – можна завершувати кар’єру. Фізично я готовий. Але попереду трохи нестандартний формат. Нечасто граємо п’ять матчів за шість днів, і всі вони головні.
Прохідних ігор немає, навіть подумати неможна про це. Тому важливо не розтягувати матчі, не влаштовувати «свято волейболу» з п’яти партій.
Якщо є можливість вигравати 25:15 – треба забирати й не збавляти агресію. А так почуваюся нормально, навіть уже готовий до наступного клубного сезону, аби лише було здоров’я.
«Перший матч завжди має свої виклики»: Головний тренер збірної України з волейболу оцінив готовність до Євро.
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