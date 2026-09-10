ФБУ оприлюднила календар першого туру Суперліги-2026/27
Новий сезон візьме початок 1 жовтня
Федерація баскетболу України (ФБУ) затвердила розклад першого туру Суперліги-2026/27. Матчі регулярного сезону розпочнуться 1 жовтня.
Старт змагань перенесли з Києва до Рівного та Луцька. Рішення ухвалили під час позапланової наради ФБУ з керівниками клубів через безпекову ситуацію в столиці, часті повітряні тривоги та оновлені вимоги Уряду і Мінмолодьспорту.
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Суперліга 2026/27. Перший тур
1 жовтня, четвер
Рівне – Харківські Соколи (місто проведення — Рівне)
Волинь – Київ-Баскет (Луцьк)
2 жовтня, п'ятниця
Рівне – Київ-Баскет (Рівне)
Волинь – Харківські Соколи (Луцьк)
Говерла – Запоріжжя (Івано-Франківськ)
Хмельницький – Дніпро (Хмельницький)
3 жовтня, субота
Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи (Миколаїв)
4 жовтня, неділя
Говерла – Дніпро (Івано-Франківськ)
Хмельницький – Запоріжжя (Хмельницький)
Час початку матчів буде оголошено додатково.
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