Наша команда зустрінеться з Португалією. Початок – о 16.00 за Києвом.

Чоловіча збірна України з волейболу зіграє свій четвертий матч в рамках чемпіонату Європи-2026.

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Пряма трансляція буде доступна на «Суспільне Спорт».

Україна достроково вийшла у плей-оф. Збірна стартувала на турнірі з перемоги над Ізраїлем (3:1), в другому матчі обіграла Північну Македонію (3:0), а в третьому – Болгарію (3:1).

Усього на турнірі виступають 24 збірні, які розділені на чотири групи. За підсумками групового етапу далі пройдуть по чотири команди з кожної групи.

Україна свої матчі групового етапу проводить у Софії, Болгарія, де в останньому турі зіграє проти Польщі.

Для збірної України це четверта поспіль участь у чемпіонаті Європи. Щоразу команда долала груповий етап і виходила до плей-оф, а двічі – у 2019 та 2023 роках – доходила до чвертьфіналу.