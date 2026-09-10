Яскравий старт на Євро-2026! Відеоогляд перемоги збірної України над Ізраїлем
Дивіться найцікавіші моменти гри
Збірна України з волейболу розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2026 із перемоги над Ізраїлем.
У стартовому поєдинку континентальної першості синьо-жовті здолали суперника з рахунком 3:1 за сетами (25:22, 25:19, 22:25, 25:19).
Відеоогляд найкращих моментів:
Наступний поєдинок збірна України проведе 11 вересня проти Північної Македонії.
Плотницький — про гру збірної України: «Нормально грали, хіба на початку сету були нерви».
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