«Насамперед перемога дуже важлива для впевненості команди в подальших матчах. Я трохи слідкую за тим, що пишуть і говорять: мовляв, так-сяк грали перші дві гри. Це були мінімальні зусилля для максимального результату.

У нас було шість очок, десь ми допускали багато помилок, але проти Болгарії команда вийшла, сфокусувалася, як попросив тренер, і зробила все плюс-мінус за планом.

Тренер одразу сказав на зібранні: гра буде на високих м’ячах, на прийомі та на подачі. Так усе й вийшло. Ми просто краще зіграли в цих елементах. У них десь не пішло, вони трохи більше помилилися. У таких іграх вистачає одного-двох очок.

Якби дали Ніколову розігратися на подачі, у нас були б великі проблеми. Ми витримали і робили сайд-аути майже одразу, хоча деколи вони теж подавали ейси.

Напевно, в другій партії ми навіть на планері трішки віддали їм самі. Це через те, що забагато фокусувалися на двох основних гравцях суперника, які вміють видавати гарні серії. Не дарма кажуть, що вони одні з найкращих подаючих у світі.

Гарна атмосфера була, гучно. Прикольно грати в таких залах. Я дуже сподіваюся, що ми колись в Україні теж організуємо чемпіонат Європи і в нас теж так буде. Хочу за своє життя ще зіграти в Україні при наших вболівальниках».