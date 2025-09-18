Олег Шумейко

Діагональний збірної України Василь Тупчій в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про вирішальний матч за плей-оф чемпіонату світу-2025 з Італією.

Про те, як треба починати гру

Від першого м'яча агресивно розпочати, агресивно подавати, бо без цього там немає, що робити. (Грати) з емоціями, бажанням, зі спортивною злістю. Якщо все вийде, то і результат буде позитивним.

Про відчуття після перемоги України в матчі проти Алжиру

Відверто кажучи, у першій половина сету (проти Алжиру) – відчував себе не дуже комфортно. Знадобився час, щоб увійти у гру. Дякую тренеру, що не замінив мене і дав відчути ритм гри, далі все стало нормально.

Про налаштування перед вирішальним матчем з Італією

Можливо все, як показує цей чемпіонат світу, неможливого тут немає. Вже і французи програли, і італійці. Потрібно виходити й боротися. Якщо зробимо все, що вміємо, то і результат буде.

Трансляція матчу Італія – Україна. Початок – о 16:30 за київським часом.