Догравальник збірної України Дмитро Янчук в інтерв’ю Суспільне Спорт поділився очікуваннями від вирішального матчу чемпіонату світу-2025 за вихід у плей-оф з національною командою Італії:

Зараз на (Італію) великий тиск, і буде зовсім інша гра. Потрібно готуватися до найгіршого сценарію і чинити опір. На мою думку, ми цілком готові. Треба просто виходити й робити свою роботу.

Потрібно бути готовими, що вони одразу почнуть тиснути, агресивно нав'язувати свою гру – їм потрібна лише перемога. Нам також вона потрібна, тому думаю, що це буде запекла боротьба.