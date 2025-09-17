Португалія врятувалась у грі з Колумбією, Словенія переграла Німеччину — 3-й тур ЧС-2025
Драми та сенсації на чемпіонаті світу у Філіппінах
близько 2 годин тому
17 вересня відбулися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з волейболу-2025 у Манілі (Філіппіни).
Колумбія була близькою до гучної сенсації — вигравши два перші сети, команда все ж поступилася Португалії.
У інших матчах Катар здолав Румунію, США були сильнішими за Кубу, Словенія переграла Німеччину, а Польща тріумфувала над Нідерландами.
Чемпіонат світу з волейболу-2026
Груповий етап
Група G
Канада – Туреччина 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)
Японія – Лівія 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)
Група D
Португалія – Колумбія 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11)
США – Куба 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)
Група E
Болгарія – Чилі 3:0 (25:17, 25:12, 25:12)
Словенія – Німеччина 3:1 (25:21, 17:25, 31:29. 25:22)
Група B
Катар – Румунія 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:22)
Польща – Нідерланди 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
