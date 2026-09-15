ЧЄ-2026 з волейболу: відео найкращих моментів матчу Польща — Україна
Вашій увазі ключові моменти зустрічі
Чоловіча збірна України з волейболу зазнала поразки від національної команди Польщі у 5-му турі групової стадії чемпіонату Європи-2026.
Підопічні Рауля Лосано поступилися з рахунком 0:3 (20:25, 13:25, 22:25).
Відеоогляд матчу:
«Подачі летять за 120 км/год»: Тупчій відзначив головну зброю поляків у матчі з Україною.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.