«Подачі летять за 120 км/год»: Тупчій відзначив головну зброю поляків у матчі з Україною
Волейболіст національної команди пояснив, чому синьо-жовті «посипалася» на прийомі
Волейболіст збірної України Василь Тупчій оцінив складність подач догравальника національної команди Польщі Вільфредо Леона під час матчу групового етапу Євро-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.
Сьогодні, на жаль, трішки погано працював прийом. Відверто, там подачі всі летять за 120 км/год, з ними нелегко впоратися. Тому спочатку Леон у першій партії та в другій, і потім усі по черзі по 1-2 ейси подавали. А навіть якщо і не ейс, то вони нас відтягували подалі від сітки і нам було набагато важче атакувати.
Нагадаємо, українці поступилися чинним чемпіонам Європи з рахунком 0:3, проте гарантували собі вихід до 1/8 фіналу турніру.
«Емоції лише негативні»: Щуров висловився про гру проти Польщі на Євро-2026.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.