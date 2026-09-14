Перемога у трьох сетах! Відеоогляд матчу Україна — Португалія на ЧЄ-2026
Вашій увазі найкращі моменти зустрічі
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Португалію у матчі 4-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2026.
Підопічні Рауля Лосано здобули звитягу з рахунком 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).
Відеоогляд матчу:
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