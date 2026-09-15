Україна розгромно поступилася Польщі на ЧЄ-2026 з волейболу
Синьо-жовті програли в усіх трьох сетах
Чоловіча збірна України з волейболу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2026. У матчі 5-го туру групового етапу підопічні Рауля Лосано поступилися чинним чемпіонам континенту — збірній Польщі.
Найменш вдалим для синьо-жовтих виявився другий сет, у якому поляки оформили перевагу в 12 пунктів.
Найрезультативнішим у складі української команди став Василь Тупчій, який записав на свій рахунок 8 очок.
Волейбол. Чемпіонат Європи-2026. Група B. 5-й тур
Польща — Україна 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)
Попри цю невдачу, збірна України завершила груповий раунд із чотирма перемогами в п'яти матчах і впевнено вийшла до 1/8 фіналу турніру.
У перших чотирьох турах підопічні Рауля Лосано обіграли Ізраїль, Північну Македонію, Болгарію та Португалію.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.