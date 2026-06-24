Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував перемогу над командою Бразилії (3:1) у Лізі націй-2026. Фахівець відзначив успішну інтеграцію нових виконавців та розповів про подальші плани штабу Рауля Лосано. Слова наводить Суспільне Спорт.

Ми задоволені грою нашої команди. Дуже важко працювали командою. Зараз приїхали нові гравці, які не грали у першому тижні. Було дуже важко влити їх у гру, але все спрацювало прекрасно. Задоволені тим, як склався матч. Дуже пишаюся нашими гравцями. Для України це дуже важкий момент як для нації і країни. Люди, які приїхали за нас вболівати — це надзвичайно важливо.

Спробуємо виграти якомога більше матчів. У нас був план виграти три матчі, один ми виграли. Це дуже складний турнір, тут треба перемагати. Зараз будемо вивчати Італію, готуватися до наступного матчу.