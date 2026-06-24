Денис Сєдашов

Догравальник національної збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями після повернення до табору головної команди та оцінив старт синьо-жовтих у Лізі націй 2026 року.

Лідер української команди відзначив якісну гру збірної на першому ігровому тижні турніру, а також розповів про процес відновлення ігрових зв'язків із партнерами після тривалої паузи у виступах за національну команду. Слова наводить Суспільне Спорт.

Збірна добре зіграла перший тиждень. Все одно перемагати — набагато краще. Перемоги допомагають [ще більше] перемагати. Хоча програли Польщі, але гра була хороша. Могли перемогти, але нічого. Я не думаю, що був великий розлад. Усі приїхали і знову відпрацювали ті тренування, що у нас були. Досить добре підготовлені. Поки емоцій [від повернення] немає. Завтра вже перевіримо цей стан. Так, це дещо інший [від виступів за клуб]. І атмосфера, і як граємо, якісь тактичні моменти і в якомусь плані навіть технічні. Мене довго не було, і зв’язок між нами загубився. Але ми намагалися знайти все швидше. Хлопці добре зіграли перші матчі цього сезону. 100% було складно, але буде ще складніше. Спробуватимемо витримувати цю планку, яку самі собі встановили. І десь її навіть, можливо, покращувати у певних елементах. Олег Плотницький

24 червня синьо-жовті проведуть матч проти Бразилії. Початок зустрічі о 17:30.

Плотницький та Дрозд у ростері. Збірна України оголосила склад на другий тиждень Ліги націй.