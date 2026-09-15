«Емоції лише негативні»: Щуров висловився про гру проти Польщі на Євро-2026
Блокуючий національної команди закликав партнерів по команді зробити висновки
Блокуючий збірної України з волейболу Владислав Щуров прокоментував поразку від збірної Польщі у підсумковому 5-му турі групового етапу чемпіонату Європи-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.
На те вона й найкраща команда світу. Важко зараз щось сказати після гри — емоції лише негативні. Треба усім разом сісти з холодною головою, все обдумати й вирішити, що ми сьогодні зробили не так.
Чому такий результат? Ніхто не казав, що буде легко. Ми знали, куди йдемо і проти кого маємо грати. Сталося так, як сталося, і попереду найважче. Треба робити висновки та з холодною головою йти вперед, думати про наступні ігри.
Нагадаємо, українці поступилися чинним чемпіонам Європи з рахунком 0:3, проте гарантували собі вихід до 1/8 фіналу турніру.
Україна розгромно поступилася Польщі на ЧЄ-2026 з волейболу.
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