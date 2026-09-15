Блокуючий збірної України з волейболу Владислав Щуров прокоментував поразку від збірної Польщі у підсумковому 5-му турі групового етапу чемпіонату Європи-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.

На те вона й найкраща команда світу. Важко зараз щось сказати після гри — емоції лише негативні. Треба усім разом сісти з холодною головою, все обдумати й вирішити, що ми сьогодні зробили не так.

Чому такий результат? Ніхто не казав, що буде легко. Ми знали, куди йдемо і проти кого маємо грати. Сталося так, як сталося, і попереду найважче. Треба робити висновки та з холодною головою йти вперед, думати про наступні ігри.