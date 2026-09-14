«Як швейцарський годинник»: Янчук оцінив гру збірної України на ЧЄ-2026
Гравець національної команди заявив, що збірна стала грати впевненіше
Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук оцінив прогрес команди на чемпіонаті Європи-2026 після перемоги над Португалією. Гравець набрав 15 очок у матчі 4-го туру. Слова наводить Суспільне Спорт.
Грає вже насамперед наша впевненість після трьох ігор. У перших двох матчах ми були скутішими, а після перемоги над Болгарією граємо впевненіше як команда. Хороший такий механізм, як швейцарський годинник.
Наступний поєдинок збірна України проведе 15 вересня проти чинних чемпіонів Європи — Польщі.
У перших трьох турах підопічні Рауля Лосано обіграли Ізраїль, Північну Македонію та Болгарію.
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