«Розпочали з холодною головою. Звісно, було на початку трішки важко увійти, знайти або нав’язати свою гру, але ми реабілітувалися.

На початку мали кілька таких помилок, тому з кожним моментом вже ввійшли краще в гру, відчули її, почали агресивніше подавати, відчувати гравців, як вони грають, і включились. Відбили їх трішечки від сітки, ми почали добре подавати і, думаю, результат – на очах.

Тренери шукають якісь можливості дати відпочити основним гравцям, хто більше грає. У цьому матчі можливість була. І Василь [Тупчій] більш-менш відпочивав, і мене міксували. Не сказав би, що то такий відпочинок, але дали відчути майданчик та ігровий ритм іншим волейболістам, які менше грають. Я думаю, що це було вдало».