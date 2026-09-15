Семенюк – про перемогу над Португалією: «Тренери шукають можливості дати відпочити основним гравцям»
Капітан збірної України висловився щодо ротації складу на Євро-2026
Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк прокоментував перемогу над Португалією (3:0) в рамках групового раунду чемпіонату Європи-2026.
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«Розпочали з холодною головою. Звісно, було на початку трішки важко увійти, знайти або нав’язати свою гру, але ми реабілітувалися.
На початку мали кілька таких помилок, тому з кожним моментом вже ввійшли краще в гру, відчули її, почали агресивніше подавати, відчувати гравців, як вони грають, і включились. Відбили їх трішечки від сітки, ми почали добре подавати і, думаю, результат – на очах.
Тренери шукають якісь можливості дати відпочити основним гравцям, хто більше грає. У цьому матчі можливість була. І Василь [Тупчій] більш-менш відпочивав, і мене міксували. Не сказав би, що то такий відпочинок, але дали відчути майданчик та ігровий ритм іншим волейболістам, які менше грають. Я думаю, що це було вдало».
15 вересня Україна проведе матч проти Польщі.
Нагадаємо, Плотницький лідирує за набраними очками на чемпіонаті Європи-2026.