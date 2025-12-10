Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
У чоловіків тріумфатором змагань є Епіцентр-Подоляни, у жінок – Балта
близько 2 годин тому
Визначені пари 1/8 фіналу Кубка України-2025/26 з волейболу.
Кубок України-2025/26. 1/8 фіналу
Чоловіки (ігри пройдуть 26-27 грудня)
Контінентал – Житичі-Полісся
Поліція охорони – Столична-НУБІП
Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Поділля
Збірна U-18-Академія Епіцентр-КФВ – ХНУ Повітряних сил ім. Івана Кожедуба
Епіцентр-Подоляни – Патріот-Амбер
Дніпро – Метеор-Інваспорт
ВК Решетилівка –МХП-Ладижин
ВК Решетилівка-2 – Локомотив 1945
Жінки (матчі заплановані на 10-11 січня)
Регіна-МЕГУ – Університет-ШВСМ
Хмельницькі пантери – Добродій-Медуніверситет-ШВСМ
Полісся – Балта
Нафтуся – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ
Збірна Полтавщини-ВК Решетилівка-ПНПУ – Буковинка
Дніпро – Рись-ДЮСШ
Медея – Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ№2
Галичанка-ЗУНУ – Волейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ
Відзначимо, що минулого сезону тріумфаторами Кубку України були Епіцентр-Подоляни та Балта.
