Денис Сєдашов

Епіцентр-Подоляни стали володарем Кубка України з волейболу 2026 року. У вирішальному матчі турніру Подоляни в п’яти сетах здолали опір — Збірна України U-20.

Подоляни, які тримали серію з 43 перемог поспіль на внутрішній арені, опинилися за крок від поразки, програючи по сетах 1:2. Проте волейболісти Епіцентру зуміли перехопити ініціативу наприкінці четвертої партії та на тай-брейку остаточно дотиснути суперника.

Кубок України з волейболу. Фінал

Епіцентр-Подоляни – Збірна України U-20 3:2 (25:23, 23:25, 22:25, 25:22, 15:9)

Бронзові нагороди дісталися житомирському клубу Житичі-Полісся. У матчі за третє місце вони переграли харківський Локомотив 1945 із рахунком 3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:17).

Плотницький провів суперматч та допоміг Перуджі перемогою завершити «регулярку» чемпіонату Італії.