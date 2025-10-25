Епіцентр-Подоляни здобули другу перемогу поспіль у Суперлізі
Поліція охорони здолала Поділля
Фото: facebook.com
Чинний чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни у матчі першого туру Суперліги здолали МХП-Ладижин, оформивши другу поспіль перемогу.
В іншому матчі Поліція охорони з Тернополя у п’ятисетовому протистоянні вирвала звитягу над ВК Поділля з Хмельницького та здобула перші очки у новому сезоні.
Суперліга 1-й тур
Епіцентр-Подоляни – МХП-Ладижин– 3:1 (25:18, 25:12, 23:25, 26:24)
Поділля – Поліція охорони – 2:3 (25:23, 14:25, 18:25, 27:25, 13:15)
Раніше повідомляли, що Епіцентр-Подоляни розпочали сезон з домінантної перемоги.