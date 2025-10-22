Капітан збірної України Семенюк став MVP стартового матчу ПлюсЛіги
Проєкт переміг новачка чемпіонату Польщі Хелм
Проєкт у першому колі чемпіонату Польщі переграв новачка Суперліги Хелм 3:0.
Центральний блокуючий варшавського клубу Юрій Семенюк став найціннішим гравцем зустрічі. Українець набрав 11 очок – 8 в атаці (з ефективністю 73%) та 3 на блоці.
ПлюсЛіга. 1-й тур
Проєкт – Хелм 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)
Нагадаємо, що Барком-Кажани здобули очко на старті ПлюсЛіги.
