Володимир Кириченко

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на своєму офіційному сайті повідомила про допуск чоловічої та жіночої збірних Росії до участі у Лізі націй сезону-2027.

Вона будуть допущені як команди з найвищим рейтингом, які ще не кваліфікувалися до змагань. Для цього турнір буде розширено з 18 до 19 команд.

Також до змагань приєднаються жіноча збірної Словенії та чоловіча збірної Фінляндії. FIVB наразі переглядає формат, необхідний для врахування цього розширення.

Нагадаємо, збірна України після Ліги націй-2026 дізналася свою позицію у світовому рейтингу FIVB.