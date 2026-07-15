Президент Федерації волейболу Болгарії Любомир Ганєв, який також є членом Ради адміністрації Міжнародної федерації волейболу (FIVB), в інтерв’ю Max One висловися щодо рішення відновити національні збірні Росії у світовому рейтингу та дозволити їм брати участь у турнірах.

«На цей момент розклад Ліги націй визначений до 2027 року включно, це ті 18 команд. Так, ми ухвалили рішення на засіданні Ради FIVB відповідно до рекомендацій МОК і поновили збірні Росії та Білорусі, навіть раніше, разом із їхнім рейтингом.

Ви знаєте, що рішенням 2022 року, коли було ухвалено заморозити їхню участь, також було вирішено заморозити й їхні рейтингові очки, оскільки не можна було допустити, щоб вони втрачали очки через те, що не грають не зі своєї вини.

Тож тепер, після їхнього повернення, збірні Росії стануть наступними учасниками Ліги націй після 2027 року. Думаю, у вересні ми проведемо засідання комісії з Ліги націй. Можливо, тоді ми ухвалимо якесь рішення, але не думаю, що будуть якісь зміни щодо 2027 року, оскільки формат уже затверджено.

І не тільки це – самі турніри вже розподілені, зокрема Болгарія прийматиме один із турнірів другого тижня чоловічого турніру. Турніри та господарі вже визначені, і я думаю, що неможливо вносити якісь зміни в останній момент, тому що збільшення кількості команд неминуче призведе до перерозподілу команд по групах тощо, а ви знаєте, що до 2027 року абсолютно всі турніри Ліги націй уже затверджені».