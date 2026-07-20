Збірна України піднялася у рейтингу FIVB після виходу в плей-оф Ліги націй
Синьо-жовті посідають 11-у сходинку
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих збірних після завершення основного етапу Ліги націй.
Збірна України піднялася на одну позицію і наразі посідає 11-й рядок. Упродовж групового раунду синьо-жовті здобули 7 перемог у 12 матчах, фінішували на 7-му місці та вперше в історії пробилися до плей-оф турніру.
У чвертьфіналі збірна України зіграє проти лідера світового рейтингу — команди Польщі.
Рейтинг чоловічих збірних FIVB (ТОП-15):
Польща — 398,35
Італія — 368,01
росія — 352,10
Японія — 346,36
Словенія — 337,15
США — 328,70
Бразилія — 312,13
Франція — 302,59
Туреччина — 275,14
Болгарія — 272,25
Україна — 247,59
Німеччина — 241,87
Сербія — 234,98
Аргентина — 232,41
Куба — 224,23
Україна — Німеччина: відеоогляд матчу Ліги націй.