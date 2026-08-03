Збірна України після Ліги націй-2026 дізналася свою позицію у світовому рейтингу FIVB
Наша команда вперше в історії зіграла у плей-оф турніру
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг чоловічих збірних після завершення Ліги націй сезону-2026.
Збірна України залишилась 11-ю у світовому рейтингу.
Наша команда в цьому сезоні вперше в історії вийшла до плей-оф Ліги націй, завершивши основний етап на 7-й позиції (7 перемог у 12 матчах).
У чвертьфіналі українці програли Польщі – лідеру рейтингу.
Рейтинг чоловічих збірних FIVB:
1. Польща – 407,56 очка
2. Італія – 355,84
3. Росія – 352,10
4 (5). Словенія – 344,53
5 (6). США – 344,41
6 (4). Японія – 333,33
7. Бразилія – 312,13
8. Франція – 302,59
9 (10). Болгарія – 272,25
10 (9). Туреччина – 268,49
11. Україна – 247,16
Нагадаємо, збірна Польщі з волейболу виграла Лігу націй-2026, обігравши США у фіналі.