Жіноча збірна України з волейболу – в топ-20 світового рейтингу FIVB
Наша команда піднялася на чотири позиції
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночих збірних після третього тижня Ліги націй.
Команда України піднялася на чотири позиції і займає 18-те місце. Наші дівчата мають в активі 188,10 очка.
Минулого тижня збірна України обіграла Бельгію, однак програла Італії, Китаю та Домініканській Республіці.
Зазначимо, що італійки утримують першу позицію в рейтингу.
Світовий рейтинг жіночих збірних:
1. Італія – 467,01 бала
2. Бразилія – 400,56
3 (4). США – 371,71
4 (3). Туреччина – 369,04
5. Польща – 338,37
6. Японія – 335,27
7. Китай – 315,20
8. Нідерланди – 294,84
9. Росія – 277,59
10 (11). Сербія – 276,38
11 (10). Канада – 276,34
...
18 (22). Україна – 188,10
Нагадаємо, напередодні збірна України у трьох сетах перемогла Бельгію та залишилася в Лізі націй.