Капітанка жіночої збірної України з волейболу Світлана Дорсман поділилася думками після невдачі у четвертому турі Ліги націй. Синьо-жовті вигравали за сетами 2:0, проте поступилися команді Франції на тайбрейку. Слова наводить Суспільне Спорт.

За словами волейболістки, ключовим фактором у грі став прийом суперниць, який вони змогли стабілізувати по ходу зустрічі.

Я думаю, цей матч був складним, бо два перші сети Франція не працювала добре на прийомі. А коли вони виправили цю проблему і почали грати швидко, мы не зіграли добре в захисті на блоці. З того моменту ми почали нервувати. В цілому, це був хороший матч.

Ми хотіли закінчити тиждень із двома перемогами. У нас був напередодні товариський матч з Францією, і там ми грали також добре, але сьогодні Франція зробила чудову роботу. Ми трохи засмучені, але у нас попереду два тижні — будемо готуватися до наступних матчів.