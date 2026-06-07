Жіноча збірна України з волейболу поступилася Франції у Лізі націй, ведучи 2:0 за сетами
Француженки здобули свою першу перемогу на турнірі
15 хвилин томуПідписатися в
Жіноча збірна України з волейболу провела четвертий матч у Лізі націй. Синьо-жовті зазнали поразки від національної команди Франції.
Українські волейболістки впевнено розпочали зустріч, закривши перші дві партії з рахунками 25:18 та 25:15. Проте з третього сету француженки перехопили ініціативу, скоротили відставання, а згодом зрівняли рахунок по сетах.
На тайбрейку збірна Франції дотиснула українську команду (15:10), здобувши свою першу перемогу в поточному розіграші турніру.
Ліга націй. 4-й тур
Україна — Франція 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15)
Українки набрали 3 очки та займають 15-е місце у Лізі націй.
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