Італія і Бразилія – перші півфіналісти чоловічої Ліги націй
Сьогодні стануть відомі іхні суперники
близько 3 годин тому
Збірна Італії / Фото - Yahoo
Визначились перші півфіналісти чоловічої Ліги націй з волейболу cезону-2025.
Італія у чвертьфіналі обіграла Кубу (3:1), а Бразилія – Китай (3:1).
Ліга націй-2025. 1/4 фіналу. Чоловіки
Італія – Куба 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:21)
Бразилія – Китай 3:1 (17:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12)
Сьогодні, 31 липня, Японія зіграє з Польщею, а Франція – зі Словенією.
Нагадаємо, жіноча збірна Італії вдруге поспіль виграла Лігу націй.
Поділитись