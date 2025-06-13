Олег Шумейко

Догравальник збірної України з волейболу Тимофій Полуян висловився Суспільне Спорт про перемогу у Лізі націй над національною командою США та прийдешній матч з Кубою.

Про оцінку збірної Куби та підготовку до матчу

Куба приїхала майже у бойовому складі, можливо, не вистачає одного чи двох виконавців. Команда грає у свій волейбол, тож нам потрібно спершу впоратися з їхньою подачею, а потім впоратися на блоці, щоб мати гарний захист. Плюс вони грали проти Бразилії, а отже у нас буде більше інформації, щоб розібрати.

Про перемогу в першому матчі Ліги націй

Емоції вже трохи охололи після гри (з США). Прийшло якесь розуміння того, що сталося, а також того, що це лише початок, і ми маємо багато ігор, на які треба налаштовуватися та видавати максимум.

Маємо гарний настрій, добре підготувалися до цього турніру. Після перемоги (над США), гадаю, будемо лише додавати, бо будемо мати більше впевненості у собі. Працюватимемо на результат.

Про розклад матчів першого ігрового тижня

Мали вихідний після тріумфу (над США). Можливо, фізично було б трохи краще мати його після другого чи третього дня, але в цілому графік для всіх команд рівний.

Про шанси на вихід з групи у плейоф Ліги націй

Багато спілкувалися про турнір та його результати. Варто зауважити, що багато команд привезли неосновних гравців, другий-третій склад. Вважаю, що це суттєво підвищує наші шанси.

Наступний матч у Лізі націй «синьо-жовті» проведуть 13 червня – суперником буде збірна Куби.