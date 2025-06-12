Олег Шумейко

Зв’язуючий збірної України з волейболу Віталій Щитков висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про перемогу на старті Ліги націй над США та поділився очікуваннями від подальших матчів:

Звичайно, що перемога – це важливо, тим паче на такому турнірі. Вигравати якісь матчі у Лізі націй – дуже важливо, як для моєї кар'єри, так і для всієї збірної, тому запишу її до переліку позитивних перемог. Будемо рухатися далі.

Про налаштування перед матчами Ліги націй

Знали, що в принципі виходити на ігри Ліги націй – неважливо, чи то американська збірна або ж будь-яка інша – це 18 найсильніших команд, ми маємо на кожну гру налаштовуватися. Була б це інша країна – все одно боролися б за найкращий результат з будь-ким. Але все ж приємно перемагати у такої збірної, як США.

Про підготовку до матчу проти збірної Куби

До Куби ще не готувалися, лише закінчили (матч проти США) і відпочиваємо. На таких іграх важливо відновлення. Буде новий день – будемо готуватися. Думаю, що це дуже сильна команда, з сильною подачею. Я проти них не грав, але хлопці грали. Дуже сильна і потужна команда, але можна грати. Вважаю, що з усіма можна грати, немає якихось непереможних або ж недосяжних команд. Якщо показувати свою гру – все може скластися на нашу користь.

Про насичений графік змагань

День відпочинку – це добре, але потім три ігрових дні – це буде досить складно. Ми ще так не грали, але вже можу сказати, що це буде фізично складно. Але ми готувалися до цього наперед. Напевно, що будемо показувати свій найліпший волейбол, у нас є 14 гарних гравців, які можуть у важкий момент вийти та допомогти нам. Але, я вважаю, що все має бути гаразд і ми маємо витримати цей рівень.

Про те чи надала впевненості команді перемога над збірною США

Чесно кажучи – нічого не змінилося. Ми просто їхали, налаштовувалися грати на такому рівні й показувати свою найкращу гру, а результат вже буде потім. Все залежить від нас: якщо будемо показувати свою найкращу гру, показувати класний, ефективний волейбол, то у нас все може вийти. Ми не думали про якісь вильоти (з Ліги націй), останнє місце – просто вийшли грати у задоволення, перемагати та робити все, що від нас належить. Вважаю, що у нас все ще попереду, і незважаючи на цю перемогу над збірною США, не треба задирати носа – грати далі і додавати з кожною грою якомога краще.

Наступний матч у Лізі націй «синьо-жовті» проведуть 13 червня – суперником буде збірна Куби.