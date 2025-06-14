Збірна України у важкому матчі перемогла Кубу в Лізі націй
Наша команда здобула другу перемогу на турнірі
близько 1 години тому
Збірна України / Фото - volleyballworld.com
У п’ятницю, 13 червня, збірна України з волейболу зіграла другий матч у рамках Ліги націй.
Українська команда з рахунком 3:2 перемогла Кубу.
У першому матчі українці обіграли США – 3:0.
Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії грає у Лізі націй.
Ліга націй
Україна – Куба 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12)
Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плей-оф.
14 червня Україна зіграє проти збірної Бразилії, 15 червня – проти Ірану.
Нагадаємо, збірна України з волейболу поступилася Швеції в Золотій Євролізі.