Кубок України на XSPORT. Півфінали. Збірна України U20 – Житичі-Полісся, Епіцентр-Подоляни – Локомотив 1945
Слідкуйте за розіграшом другого національного трофею
близько 13 годин тому
Фото: Епіцентр-Подоляни
28 лютого та 1 березня відбудеться Фінал чотирьох Кубка України з волейболу серед чоловічих команд.
Трофей розіграють діючі тріумфатори змагань Епіцентр-Подоляни, Житичі-Полісся, Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни та вищоліговий Локомотив 1945. Трансляції матчів дивіться на телеканалах XSPORT та XSPORT+.
Протистояння Збірна України U20 - Епіцентр-Подоляни – Житичі-Полісся розпочнеться о 15:00, а у прямому ефірі XSPORT+ буде з 16:00. Другий півфінал Епіцентр-Подоляни – Локомотив 1945 пройде на XSPORT. Старт – о 18:00 за київським часом.
