Ліга націй. Україна – Куба. Відеотрансляція
13 червня українці проведуть другий матч у Ріо-де-Жанейро у ЛН-2025
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
13 червня відбудеться другий матч чоловічої команди України у Лізі націй. Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Куби, яка напередодні встигла здобути сенсаційну перемогу над бразильцями.
Трансляція матчу відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 23:30 за київським часом.
Нагадаємо, що українці у дебюті Ліги націй обіграли збірну США.
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