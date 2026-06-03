Ліга націй, волейбол. Україна – США. Відеотрансляція
Наша команда проведе дебютний для себе турнір
близько 1 години томуПідписатися в
Жіноча збірна України / Фото - ФВУ
Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України з волейболу проведе стартовий матч у Лізі націй.
Наша команда зіграє проти збірної США. Початок – о 18.00.
Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».
18 збірних упродовж трьох ігрових тижнів зіграють по 12 матчів кожна. 8 найкращих пройдуть у плей-оф, а остання – вилетить з турніру.
Для жіночої збірної України це дебют у Лізі націй.
Ліга націй. Жінки
Україна – США
Склад збірної України на Лігу націй.
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